Каждый второй опрошенный (58%) считает, что в Украине неблагоприятный инвестиционный климат для ведения бизнеса.

Количество представителей бизнес-среды, которые считают, что в Украине благоприятный инвестиционный климат, уменьшилась почти вдвое - до 7% с 13% согласно предыдущему опросу полгода назад.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, на какой объем иностранных инвестиций можно рассчитывать в этом году

"Настроения генеральных директоров, в целом, несколько ухудшились. Процент СЕО (главный исполнительный директор - УНИАН), которые считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, остается неизменным – 58%. Еще 35% респондентов оценили инвестклимат нейтрально. А количество респондентов, которые дали положительную оценку, уменьшилось почти вдвое – с 13% полгода назад до нынешних 7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка полугодовой динамики инвестклимата также ухудшилась. Сейчас 29% опрошенных наблюдают отрицательную динамику (раньше таких было 15%), хотя большинство - 57% считают, что существенных изменений не произошло. И только 14% считают, что бизнес-климат улучшился, тогда как полгода назад о положительной тенденции говорили 32% респондентов.

Директора также ухудшили традиционно самую высокую оценку среди составляющих индекса - прогнозы развития инвестклимата в ближайшие полгода. Большинство, а это 55%, все еще считают, что инвестклимат останется неизменным в 1-м полугодии 2022. А вот 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации (ранее таких было 17%). И только 13% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода (ранее – 25%).

Впрочем, каждый пятый - 19% всех опрошенных считают, что новым компаниям будет выгодно инвестировать в Украину в течение ближайших 6 месяцев. В то же время выросло количество респондентов, которые с этим не соглашаются – с 35% до 44%. Остальные 37% опрошенных колеблются.

Примерно 45% директоров утверждают, что до сих пор испытывают влияние пандемии на работу своей компании. В частности, больше всего жалуются на падение спроса и доходов, временную нетрудоспособность работников, дефицит персонала и психологическую усталость, негативное влияние на подрядчиков и партнеров.

Среди других преград развития инвестклимата директора называют геополитическую напряженность, энергетический кризис, несовершенное государственное управление, стагнацию реформ, сложную налоговую систему, постоянные ротации в правительстве и прочее. Среди позитива бизнес-лидеры выделяют сотрудничество с МВФ и стабильный валютный курс, диджитализацию государственных услуг, валютное регулирование, запуск рынка земли и реформу градостроения.

По мнению топ-менеджеров, улучшения инвестиционного климата можно добиться за счет внедрения судебной реформы, борьбы с коррупцией, контрабандой, теневой экономикой и теневой занятостью, устранения геополитических угроз, предсказуемых и прозрачных условий для работы бизнеса, упрощения налогообложения и уменьшения бюрократии, ускорения вакцинации.

В целом интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности во второй половине 2021 года составил 2,73 баллов из 5-ти возможных (полгода назад индекс составлял 2,84 баллов).

Стратегия экономического развития:

Кабинет министров утвердил Стратегию экономического развития Украины до 2030 года, согласно которой с 2025 года планируется привлекать ежегодно не менее 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Шмыгаль ожидает, что в этом году уровень прямых иностранных инвестиций в Украину превысит 6,5 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине за III квартала 2021 года зафиксирован "рекордный уровень" прямых иностранных инвестиций за последние годы - 4,8 млрд долларов. По его словам, при этом за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 - 4,5 млрд долларов.

14 декабря 2021 года Шмыгаль заявил, что объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Украину по результатам 2021 года может достичь 6,5 млрд долл.

Автор: Богдан Слуцкий