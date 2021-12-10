В перечень вошел бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.

Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Это бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.

Об этом говорится в соответствующем постановлении КМУ.

В документе приведен перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "єПідтримка", инициированной президентом Владимиром Зеленским:

Культура - 5942, 7832, 7922, 7929, 7991

Пассажирский внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом - 4112

Физическая культура и спорт - 4511, 7941, 7996

Читайте такжеУкраинские банки выпустили более 300 тысяч карт для выплаты "тысячи Зеленского"MCC-код (Merchant category code - УНИАН) — это четырехзначное число, которое используют для классификации бизнеса по видам товаров или услуг, которые он предоставляет.

Тысяча за вакцинацию - что известно

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы актиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" 1 тысячу гривен.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что программа "тысяча Зеленского" будет официально называться "еПідтримка", а полученные по ней деньги можно будет потратить в том числе и на приобретение книг.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы. Программа стартует с 19 декабря. При этом с 13 декабря стартует пилотный проект регистрации на получение тысячи за вакцинацию.

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Автор: Марта Гичко