Программы, по статистике, активно используются малым и средним бизнесом.

Украинский бизнес имеет возможность погашать задолженность по заработной плате с помощью ряда кредитных программ.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Действительно, эта проблема есть в связи с кризисом. Это преимущественно предприятия частной формы собственности. У нас работает программа «5-7-9», у нас работают другие программы малого и среднего бизнеса, которые позволяют бизнесу перекредитоваться и брать кредитные средства на погашение задолженности по заработной плате. Эти программы, по статистике, активно используются малым и средним бизнесом», - сказал он.

Долги по зарплате

По данным Государственной службы статистики, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в июле 2020 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем и на 1 августа составила 3,4 млрд грн.

По состоянию на 30 июня 2020 года задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в мае 2020 года выросла на 4,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 3,142 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц