Долги по зарплате в Украине увеличились до 3 миллиардов гривен

Задолженность работникам экономически активных предприятий составила почти 2 миллиарда гривен.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в мае 2020 года выросла на 4,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 3,142 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июня текущего года составила 1,958 млрд грн, что на 7,5% больше показателя на 1 мая.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года составляла 3,034 млрд грн, что на 14,7%, или на 389,3 млн грн, больше, чем на 1 января 2019 года.

27 июня 2020 года правительство Украины во исполнение задания президента определило график повышения минимальной заработной платы в Украине.

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