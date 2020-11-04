Курс подскочил до пикового значения.

В день президентских выборов в США курс самой главной криптовалюты — биткоина — ненадолго поднялся выше $14 000.

Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

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В 1:19 по Киеву 4 ноября курс подскочил до пикового значения в $14 060,67. Это уже второй раз за последние пять дней биткоин покоряет рубеж в $14 000 — 31 октября курс тоже ненадолго превысил это значение.

До этого биткоин не поднимался выше $14 000 с середины января 2018 года. Последние несколько часов криптовалюта остается стабильной, торгуясь в коридоре $13 700-$13 900. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (08:54 по Киеву) курс составляет $13 829,71.

Примечательно, что новый скачок совпал с президентскими выборами в США. В прошлый раз ситуация была такой же: в ноябре 2016-го курс биткоин устремился вверх и с $700 криптовалюта в итоге подорожала до $20 тыс. к середине декабря 2017-го, после чего случился резкий обвал. Само собой, далеко не факт, что в этот раз ситуация повторится.

Одним из драйверов нынешнего роста биткоин является недавнее решение PayPal — владелец международной платежной системы разрешил пользователям в США продавать и покупать криптовалюту.

Совокупная капитализация всех существующих криптовалют на момент написания этих строк превышает $422 млрд, из этой сумы больше половины ($256,14 млрд) приходится на биткоин.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12 291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

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Автор: УНИАН