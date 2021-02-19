Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.

Биткоин продолжает расти, капитализация криптовалюты приблизилась к триллиону долларов.

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Об этом сообщает Сoindesk.

"На 14:45 биткоин подорожал до 52 682 долларов. Это на 1,2% выше уровня на закрытии предыдущей сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2021 года капитализация валюты выросла на 444 миллиардов долларов, до 983,2 миллиарда долларов.

Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.

Как менялся курс биткоина

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткойн уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюта и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начале карантина биткойн подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллара за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

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Автор: УНИАН