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Впервые за год стоимость Bitcoin превысила $12 тысяч

09:12, 03 августа 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает портал Binance.

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Впрочем, практически сразу стоимость криптовалюты снизилась до 11 тысяч долларов.

Как менялась цена

  • В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос.
  • 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.
  • Цена криптовалюты Bitcoin 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.
  • 11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад  - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.
  • Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов в четверг, 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".
  • 28 июля, биткоин стремительно подорожал до $11 400. За сутки его курс вырос на 7%, а после спада в марте до $3800 — на 200%.

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