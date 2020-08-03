Впервые за год стоимость Bitcoin превысила $12 тысяч

Практически сразу стоимость криптовалюты снизилась до $11 тысяч.

За последние сутки курс Bitcoin превысил отметку в 12 тысяч долларов - впервые с августа 2019 года.

Об этом сообщает портал Binance.

Читайте такжеС начала карантина биткоин подорожал в три раза

Впрочем, практически сразу стоимость криптовалюты снизилась до 11 тысяч долларов.

Как менялась цена

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос.

9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты Bitcoin 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов в четверг, 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

28 июля, биткоин стремительно подорожал до $11 400. За сутки его курс вырос на 7%, а после спада в марте до $3800 — на 200%.

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