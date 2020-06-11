Количество официальных безработных в Украине превысило полмиллиона человек - премьер

С начала карантина статус безработного получили 276 тысяч человек.

Количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

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«У нас на сегодня количество зарегистрированных безработных - это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча ... Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с момента объявления общенационального карантина по противодействию коронавируса в Украине количество официально зарегистрированных безработных превысило 500 тысяч человек. Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

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