Британское правительство провело выходные, пытаясь продать банк, чтобы избежать вмешательства властей для защиты вкладчиков.

Один из крупнейших европейских банков, британский HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank за символический 1 фунт стерлингов.

Как сообщает FT, приобретение происходило в рамках соглашения о спасении, которое было заключено после ночных переговоров под руководством премьер-министра Риши Сунака и Центрального банковского учреждения страны – Банка Англии.

SVB UK станет частью британского бизнеса HSBC. Исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн сказал, что у приобретения "отличный стратегический смысл". Он добавил, что сделка "укрепляет коммерческую банковскую франшизу и улучшает способность [HSBC] обслуживать быстрорастущие инновационные фирмы, в том числе в секторах технологий и медико-биологических наук, в Великобритании и за рубежом".

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Источники FT говорят, что процесс был "полностью конкурентный", помимо HSBC были другие стороны, заинтересованные в приобретении пострадавшего банка. В частности, британские банки OakNorth и Bank of London подавали заявки.

Банк Англии предупреждал, что планирует вывести британский банк в состояние банкротства после краха его материнской компании. У "дочки" SVB 6,7 миллиарда фунтов стерлингов депозитов и 5,5 миллиарда фунтов стерлингов кредитов, 3300 клиентов, среди которых - стартапы, венчурные компании и фонды.

Британское правительство провело выходные, пытаясь продать SVB UK. Продажа SVB UK, которую в конечном итоге удалось осуществить, позволила избежать вмешательства властей для защиты вкладчиков банка.

"Депозиты будут защищены, без поддержки налогоплательщиков. Я сказал вчера, что мы будем заботиться о нашем технологическом секторе, и мы работали в срочном порядке, чтобы выполнить это обещание", – прокомментировал сделку канцлер казначейства Джереми Хант.

Закрытие банков в США - Silicon Valley Bank и не только

Накануне калифорнийский регулятор объявил банкротом Silicon Valley Bank, который был одним из крупнейших банков США. Он был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Сегодня, как заверили американские чиновники, клиенты Silicon Valley Bank получат доступ к своим депозитам.

Впоследствии стало известно, что государственные органы регуляции в США закрыли нью-йоркский банк Signature Bank. Он пользовался популярностью среди владельцев криптовалюты. Это третье по величине банкротство в истории банковского дела США.

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