Сенат поддержал законопроект, который был принят Палатой представителей.

Сенат США принял двухпартийный закон, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, тем самым предотвратив дефолт.

Как сообщает Reuters, об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. "Сегодня мы избегаем дефолта", - заявил Шумер, отметив при этом, что Сенат проголосовал за одобрение законопроекта, который был принят Палатой представителей.

Президент США Джозеф Байден одобрил своевременные действия Конгресса. "Это двухпартийное соглашение является большой победой для нашей экономики и американского народа", - сказал президент США.

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Принятый закон приостанавливает действие установленного лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года. В отличие от большинства других развитых стран, Соединенные Штаты ограничивают сумму долга, которую может заимствовать правительство, независимо от любых расходов, выделенных законодательным органом.

Риск дефолта и госдолг США

1 июня 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект о приостановлении потолка госдолга в размере 31,4 трлн долл. Решение было принято при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев.

Законопроект приостанавливает лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025 года. Ожидается, что этот срок позволит Байдену и Конгрессу отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Законопроект также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет, ускорит процесс получения разрешений на определенные энергетические проекты, вернет неиспользованные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, и расширит требования к работе в рамках программ продовольственной помощи, включив в них дополнительных реципиентов.

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