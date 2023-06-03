По его словам, без принятого закона Штатам грозил бы дефолт.

Принятие закона, который отменяет потолок госдолга 31,4 триллиона долларов, помогло предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс.

"Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс", - заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Bloomberg.

По словам Байдена, если бы политикам не удалось прийти к согласию по бюджету, Соединенным Штатам впервые за 247-летнюю историю грозил бы дефолт.

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"Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы приведена в рецессию", - подчеркнул американский лидер.

Риск дефолта и госдолг США

Министр финансов Джанет Йеллен 16 мая заявляла, что в США могут закончиться деньги для оплаты своих счетов, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга.

1 июня 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект о приостановка потолка госдолга в размере 31,4 трлн долл. Этот документ приостанавливает лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025 года и позволит властям отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Законопроект также на два года ограничит некоторые государственные расходы, ускорит процесс получения разрешений на определенные энергетические проекты и вернет неиспользованные средства, выделенные на борьбу с COVID-19.

2 июня Сенат США принял этот двухпартийный закон.

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