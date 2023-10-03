По словам эксперта, банки не смогут больше гарантировать конкретную стоимость доллара при покупке с размещением на 3-месячном депозите.

С сегодняшнего дня, после введения гибкого обменного курса гривны, котировки на межбанковском валютном рынке начнут двигаться в обе стороны, однако это не значит, что стоит ждать серьезных курсовых изменений.

Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, говорится в материале УНИАН.

"Уверена, что по крайней мере на начальном этапе, чтобы не допустить панических настроений на валютном рынке, Национальный банк будет очень внимательным к любым курсовым движениям. Это не значит, что в течение дня мы не увидим достаточно серьезных волн роста котировок. Но, думаю, по итогам торгов каких-то серьезных курсовых изменений, которые могут спровоцировать панические настроения, все же ожидать не стоит", - сказала эксперт.

Видео дня

Золотько пояснила, что на практике для украинцев изменение валютной стратегии скажется прежде всего в стоимости доллара, который покупается безналичными каналами. В частности, банки не смогут больше гарантировать конкретную стоимость доллара при покупке с размещением на трехмесячном депозите.

Также банкир отметила, что курс покупки валюты онлайн в приложениях может меняться несколько раз в день и в ближайшие дни, скорее всего, будет немного завышенным – ведь банкам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и понять, как они будут работать на практике. Кроме этого, следует учитывать и большую текучесть карточного курса – того, что применяется к расчетным операциям гривневыми картами в иностранной валюте.

"Что касается наличного рынка, то пока его реакция не слишком острая. Хотя очевидно, что в периоды роста безналичного курса из-за естественного перетекания спроса аналогичные тенденции будут отмечаться и на наличном курсе. Эта логика будет работать и в обратном направлении", - добавила Золотько.

Смена курсового режима

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс гривны к доллару – отныне в Украине введен режим "управляемой гибкости", по которой курс будет устанавливаться в соответствии с ситуацией на межбанковском валютном рынке, однако регулятор будет контролировать, чтобы не происходило значительного обесценивания или роста курса.

До сегодняшнего дня официальный курс гривны был зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл. До полномасштабной войны в Украине был плавающий валютный курс.

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