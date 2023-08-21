Тренд к удорожанию доллара поддержало и увеличение тревожности населения из-за приближающейся осени и ожидания повторения энергетического кризиса.

Рост курса доллара с начала августа связан сразу с несколькими факторами.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, говорится в материале УНИАН.

"Начало тренда было заложено снижением учетной ставки, которое совпало с периодом выплат зарплат украинцам. Ожидания участников рынка и дополнительная гривневая ликвидность (остатки на счетах банков, - УНИАН) несколько повысили спрос на валюту со стороны населения и дали возможность продавцам иностранной валюты включиться в игру на повышение", - сказала Золотько.

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По ее словам, тренд к росту курса доллара поддержало также увеличение тревожности в обществе из-за приближения осени и ожидания повторения энергетического кризиса. Эти тенденции создают дополнительный спрос на валюту со стороны частных импортеров, которые уже сейчас начинают активную закупку специфических энергетических товаров (генераторов, павербанков), реагируя на растущий спрос.

"Также на этой неделе дополнительно была зафиксирована неожиданно острая реакция в обществе на слова представителей регулятора относительно возвращения к плавающему курсу. Хотя в интервью, наоборот, говорилось об отсутствии планов отменять режим фиксированного курса в ближайшей перспективе", - добавила эксперт.

Следовательно, в прошлую среду стоимость американского доллара на наличном рынке достигла отметки 38 гривень. Этот рост, правда, носил выраженные признаки панического спроса и спровоцированной им спекулятивной атаки, что подтверждается фактом, что уже в четверг утром курс продажи валюты скорректировался в диапазоне 37,75-37,9 гривень за доллар.

В Украине рост доллара связывают со срывом зерновой сделки с РФ

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя экономических программ аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Александра Чупака, рост курса доллара происходит главным образом из-за срыва Россией "зерновой сделки". Из-за этого Украина потеряла определенную часть своей валютной выручки, ведь экспорт Черным морем приносил стране около 1 млрд долларов ежемесячно.

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