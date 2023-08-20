Обменники будут пытаться "разогреть" курс и сыграть "на повышение", отметил эксперт.

Курс доллара в Украине 20 августа в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием 37,20 - 37,80 гривень и продажа от 38,10 до 38,45 гривень, прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

Ценники по евро в обменниках будут также в широких пределах: прием от 40,70 до 41,55 гривень и продажа от 41,60 до 42,00 гривень, добавил эксперт.

"Основная часть обменников финкомпаний будет работать в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах 15-25 копеек, а по евро - в пределах 20-35 копеек. Но при этом с частыми попытками "разогреть" курс и сыграть "на повышение". Особенно в тех регионах, где платежеспособный спрос все-таки повыше. Это Киев, Днепр, Одесса, частично Львов, Хмельницкий, Черновцы и Запорожье. Ограничивать аппетиты обменников по росту ценников продажи доллара и евро будет только реальный платежеспособный спрос на валюту", - отметил аналитик.

По прогнозу Козырева, периодически будут попадаться и сети обменников, которые попробуют дополнительно зарабатывать еще и за счет расширения спреда в пределах до 1 гривни на долларе и евро: "Но, как правило, они будут в этом случае все же терять часть клиентов, не готовых к такому разбросу котировок".

Курс доллара - сколько стоил доллар перед выходными 19-20 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 18 августа ослабел на 20 копеек - до 38,10 грн за доллар. Относительно евро курс гривни ослаб на 13 копеек - до 41,75 грн за евро.

А наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" 18 августа подорожал на 15 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 20 копеек - до 41,75 грн за евро.

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