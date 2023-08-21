Украина потеряла определенную часть своей валютной выручки, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в последнее время претерпевает некоторые изменения. Происходит это по большей части в связи со срывом Россией "зерновой сделки".

Такое мнение в эфире телемарафона высказал руководитель экономических программ аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Александр Чупак, отметив, что из-за этого Украина потеряла определенную часть своей валютной выручки.

Эксперт заявил об увеличении спроса на валюту, так как эксперт по Черному морю приносил Украине около миллиарда долларов в месяц.

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"Будем надеяться, что мы найдем другие пути продажи наших товаров, возможно, через территориальные воды наших соседей - Румынии, Болгарии, Турции. Мы слышали, что Румыния пообещала, что позволит перевозить по своей территорией большое количество наших товаров, поэтому это нам поможет восстановить баланс на валютном рынке", - сказал Чупак.

Курс доллара - сколько стоил доллар перед выходными 19-20 августа

Как писал УНИАН, наличный курс гривни к доллару 18 августа ослабел на 20 копеек - до 38,10 грн за доллар. А относительно евро курс гривни ослаб на 13 копеек - до 41,75 грн за евро.

Что касается курса гривни к доллару в "ПриватБанке", то 18 августа он подорожал на 15 копеек - до 37,80 грн за доллар. А курс наличного евро - подорожал на 20 копеек - до 41,75 грн за евро.

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