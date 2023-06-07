Банки Армении, Казахстана и Гонконга, боясь подпасть под вторичные санкции США, начали блокировать оплату параллельного импорта от РФ.

На фоне борьбы с попытками России обойти санкции, банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту.

Как сообщает "Коммерсант", также происходит блокировка оплаты по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также систем хранения данных и серверов.

Как говорится в материале, блокировки оплаты связаны с опасением банков Армении, Казахстана и Гонконга подпасть под вторичные санкции США за сотрудничество с российскими гражданами и компаниями, находящимися под западными санкциями.

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В комментарии изданию гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло заявил, что ужесточение контроля со стороны банков может привести к нехватке такой продукции на российском рынке. "Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и так далее невозможно, а через третьи страны – все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции", – отметил он.

Параллельный импорт и антироссийские санкции

25 апреля 2023 года международная экспертная группа Ермака-Макфола представила новый план действий по ужесточению антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план действий по ужесточению санкций против России будет на столах у всех ключевых лидеров мира.

По его словам, санкции должны быть введены против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже примененные ограничения. Президент считает это необходимой самозащитой международного правопорядка.

26 апреля 2023 года собщалось о том, что страны бывшего СССР помогают России обходить санкции и зарабатывают на этом. Существуют новые торговые потоки через третьи страны, благодаря которым экспорт в Россию вырос. Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис новые цепочки поставок, которые снабжают россиян алкоголем, предметами роскоши и другими западными товарами, подрывают усилия Европы по наказанию Москвы и должны быть заблокированы.

2 июня 2023 года Зеленский пообещал публично бороться со странами, которые помогают России обходить санкции.

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