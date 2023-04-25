Речь идет о документе, который представила международная санкционная группа Ермака-Макфола.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что новый план действий по ужесточению санкций против России будет на столах у всех ключевых лидеров мира.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении. Как известно, сегодня международная санкционная группа, которую возглавляют Андрей Ермак и Майкл Макфол, представила документ об ужесточении санкций против России. Глава государства добавил, что первый такой санкционный план был выполнен более чем на 70%.

"Поэтому сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности через полное исключение из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех тех, кто работает на войну. Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира – как политических, так и общественных, бизнесовых", - отметил Зеленский.

Видео дня

По его словам, санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже примененные ограничения. Президент считает это необходимой самозащитой международного правопорядка.

Плане действий 2.0: что известно

Как известно, сегодня международная экспертная группа Ермака-Макфола представила новый план действий по ужесточению антироссийских санкций.

Предлагается странам, которые не запретили россиянам въезд по туристическим визам, ввести сбор на восстановление Украины во время их оформления.

Посол Майкл Макфол отметил, что необходимо и в дальнейшем вводить санкции в отношении энергетического комплекса РФ и оборонной промышленности, применять ограничения использования финансовых инструментов, а также поднимать вопрос конфискации активов Центробанка РФ для передачи их Украине.

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