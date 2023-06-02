Президент подчеркнул, что "устал" в этой борьбе, поэтому планирует вывести ее в публичную плоскость.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз осудил страны, которые помогают России обходить санкции. Глава государства отметил, что "устал" от борьбы с ними на дипломатическом уровне и готов вывести эту борьбу в публичную плоскость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.

"Есть, к сожалению, государства в этом мире и на европейском континенте, которые хотят этого, но не хотят, но помогают обходу санкций. Я немного устал в этой борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможности обходить эти санкции", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что эти санкции приводят к увеличению производства ракет.

"Чтобы мы все выглядели адекватно, а не болванами. Как можно думать, как нам продуцировать ежемесячно сотни ракет, а с другой стороны - давать возможность, чтобы они обходили и производили больше ракет типа Х или других ракет, то есть какая-то ерунда происходит", - сказал глава государства.

Борьба украинского президента против стран, сотрудничающих с РФ по обходу санкций: что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский неоднократно публично осуждал действия стран, которые помогают России обходить примененные против нее ограничения, и подчеркивал необходимость применения санкций против них.

В частности, сегодня, 2 мая, на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушали доклад разведки относительно стран, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны.

Президент подчеркнул, что в связи с этим готовятся "соответствующие решения".

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