Компания "АТБ", являющаяся многолетним лидером отечественного ритейла, по финансовым результатам года не только удержала свои позиции, но и попала в перечень 10 украинских компаний по выручке. Более того, она вошла в первую тройку этого независимого рейтинга. Две другие позиции заняли энергокомпания D.Trading и национальное предприятие "Энергоатом".

Об этом свидетельствуют обновленные финансовые данные, которые недавно обнародовала Государственная служба статистики Украины. В целом отчетность подали более 360 тысяч отечественных компаний.

Опираясь на эти объективные показатели, аналитики организации YouControl, собственно, и составили рейтинг лидеров.

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Став форпостом продовольственной безопасности страны, "АТБ" активно восстанавливается и развивается. В прошлом году, по результатам независимого исследования MPP Consulting, компания единственная из ритейлеров вошла в первую пятерку перечня 50 самых дорогих украинских брендов.

Важно, что динамичное развитие "АТБ", кроме обеспечения широких слоев населения гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по честным ценам, способствует также укреплению отечественной экономики.

По результатам прошлого года в бюджеты всех уровней группой компаний "АТБ" было уплачено 25,06 млрд грн налогов и сборов. Из этой суммы в госбюджет направлено 16,49 млрд грн, в местные бюджеты - 6,02 млрд грн, в целевые фонды - 2,55 млрд грн.

Согласно данным из открытых источников сумма уплаченных компанией в течение 2023 года налогов на 4,62 млрд грн превысила финансовые результаты предыдущего аналогичного периода. Даже в первый год войны, когда экономика страны получила колоссальный удар, на "АТБ" пришлось около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла. Этот вклад стал одним из факторов, которые позволили отечественной экономике не только удержаться, но и начать постепенное восстановление. Вклад представителей оптовой и розничной торговли в ВВП нашей страны составляет около 14%.

Компания "АТБ" в очередной раз доказала, что является устойчивым бизнесом и точкой опоры для украинских защитников, экономики и общества в целом. Общая сумма помощи от компании Вооруженным силам, медицинским учреждениям, спасателям, пострадавшему гражданскому населению и т.д. уже превышает 1,5 миллиарда гривен. Беспрецедентные инициативы "АТБ" ("Сертификат для ВСУ", "Благотворительный взнос", Благотворительный марафон к 30-летию компании и др.) помогли собрать средства на закупку более тысячи единиц спецтехники для ВСУ и такого же количества современных дронов.