Компания "АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов.

Агентство MPP Consulting по запросу NV провела независимый подсчет потенциальной рыночной стоимости украинских брендов. Аналитиками было определено 50 самых дорогих украинских бизнесов, которые не только остались на рынке в сложных реалиях войны, но и активно восстанавливаются, развиваются и держат нашу экономику.

Многолетний лидер отечественного ритейла "АТБ" сегодня является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в отрасли. Для миллионов граждан это сеть несокрушимости и один из символов нашей веры в победу. Итак, неудивительно, что компания, которая стала наглядным примером устойчивого бизнеса, которая активно восстанавливает сеть, системно поддерживает ВСУ, волонтеров, медиков, спасателей, переселенцев (общая сумма помощи за время войны уже превышает миллиард гривен) единственной из ритейлеров вошла в первую пятерку рейтинга самых дорогих отечественных брендов. Во время подсчетов принимали во внимание инвестиционный, географический, технологический, конкурентный факторы, а также определенные финансовые показатели.

По результатам прошлого года компания, управляющая главной украинской сетью продуктовых супермаркетов (по состоянию на сегодня 1196 магазинов) и бесперебойно обеспечивающая миллионы граждан гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости, уплатила налогов и сборов на сумму 20,44 млрд грн. Это составляет почти половину от показателей всего отечественного ритейла. В течение первого полугодия текущего года предприятиями группы компаний "АТБ" в бюджеты всех уровней уже уплачено 12,01 млрд грн.

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Среди лидеров ТОП-50 бизнесов также "Новая почта" (самый дорогой бренд и партнер "АТБ" по проекту адресной доставки), государственный "ПриватБанк", Rozetka и ОККО.

Напомним, в этом году "АТБ" празднует 30-летие со времени своего основания. Компания преодолела путь от нескольких обычных гастрономов в Днепре до абсолютного лидера отрасли. Многое из того, что сегодня является нормой в любом магазине самообслуживания, было опробовано, а кое-где и изобретено именно в "АТБ". Корпорация построила одну из наиболее развитых логистических инфраструктур в стране, владеет собственным грузовым автопарком и современными складскими центрами. Товарооборот "АТБ" по результатам сверхсложного прошлого года составил 176,9 млрд грн (включая НДС).