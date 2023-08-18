Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что не стоит надеяться уничтожить российскую экономику с помощью санкций.

Массовые антироссийские санкции, введении из-за вторжения РФ в Украину, не могут остановить войну.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отметив при этом, что для прекращения агрессии нужно оружие.

"Санкции не могут остановить войну. Для этого нужны только оружие, только сила, только жесткое военно-политическое давление на Россию. Возможность уничтожения экономики России с помощью санкций - ошибочное мнение", - заявил эксперт.

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Он также отметил, что не стоит переоценивать влияние санкций на крупные страны.

"Огромные санкции не уничтожили экономику Ирана, не уничтожили экономику Северной Кореи. Для России, которая сохраняет контакты с крупными экономиками, такими как Китай, Индия, Турция и некоторыми другими, из стран Глобального Юга, санкции не могут быть эффективным оружием", - заявил Фесенко.

Однако, эксперт отмечает, что несмотря на то, санкции не могут остановить войну, они ослабляют экономику агрессора.

"Они могут ослаблять российскую экономику, и это происходит. Подтверждением этому является ситуация с курсом российского рубля. Они могут, в определенной степени, ослабить российский военный потенциал. Но "убить" российскую экономику санкции все равно не могут. Тем более, Россия построила систему их обхода", - заявил эксперт.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться здесь.

Война в Украине и антироссийские санкции

С начала полномасштабной войны на РФ было наложено большое количество санкций, что почти сделало невозможным покупку товаров военного или двойного назначения в большинстве стран. Однако агрессор обходит санкции благодаря серому импорту.

В апреле 2023 года СМИ писали о том, что ЕС собирается ограничить экспорт в страны, которые помогают РФ обходить санкции.

8 мая 2023 года стало известно о том, что ЕС закроет свои порты для любителей обходить санкции. Также сообщалось о том, что страны G7 намерены усилить борьбу с "мошенническими практиками", которые позволяют России торговать нефтью по ценам выше установленного потолка, используя "теневой флот" Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает публично бороться со странами, которые помогают России обходить санкции.

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