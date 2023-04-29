Еврокомиссия готовит правовой механизм, который позволит ограничивать экспорт определенных товаров в страны, которые подозреваются в реэкспорте в Россию подсанкционной продукции.

В Евросоюзе ищут возможность подорвать реэкспорт в Россию санкционных товаров через третьи страны.

Еврокомиссия обсуждает механизм, который разрешил бы ограничить поставки небольшого перечня такой продукции в страны, через которые важные компоненты могут попасть в Россию и быть использованы в войне против Украины. Об этом Financial Times рассказали люди, проинформированные об этих дискуссиях.

Предполагается вначале разработать законодательную основу для того, чтобы определить список таких товаров и стран, но не разглашать его. Затем страны будут предупреждены о том, что в отношении них будут принятые соответствующие меры. И уже на третьем этапе конкретные товары и страны подпадут под экспортные ограничения.

Видео дня

Санкции против РФ - последние новости

ЕС собирается запретить транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций. Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств, но, по словам людей, знакомых с предложениями, не всем будет запрещен проезд через Россию по пути в третьи страны.

Китай продолжает поставлять России товары, в том числе компоненты к оружию, а Россия в больших объемах экспортирует в КНР энергоносители. Показатели торговли между двумя странами побили рекорды в декабре 2022-м - феврале 2023-м.