Верховный Суд своим решением определил, что сильная позиция Украины должна быть исследована по полной процедуре судебного разбирательства.

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, которое было инициировано Россией против Украины в отношении еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

"Верховный Суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждений, которые основываются на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде", - говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов.

Приняв это знаковое решение спустя более семи лет после того, как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный Суд, являющийся высшим судом в системе судов Соединенного Королевства, тем самым поддержал позицию Украины, которую она уже заявляла много лет подряд.

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Отмечается, что Россия, действуя через свое доверенное лицо, пыталась убедить английский суд принять решение в свою пользу, применив сокращенную процедуру, и тем самым избежать детального рассмотрение английским судом своих действий. Но в конечном итоге Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения являются состоятельными и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств.

"Как отметил судья Блэр в своем решении суда первой инстанции, позиция защиты Украины относительно принуждения "однозначно сильна", и "угрозы России применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году", - говорится в сообщении.

Верховный Суд своим решением определил, что сильная позиция защиты должна быть исследована по полной процедуре судебного разбирательства.

При этом отмечается, что Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны России против Украины, поскольку апелляционное рассмотрение "происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года", но Лорд Карнват, судья Верховного Суда, отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать.

Все доказательства будут представлены суду для изучения и под пристальным наблюдением мирового сообщества.

Еврооблигации Януковича - что надо знать

Украина за время каденции беглого президента Виктора Януковича выпустила еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов в 2013 году в результате российского принуждения. Эти облигации выпустили в декабре в виде обычного долгового инструмента, вращающегося на бирже, но они на 100% были выкуплены Россией. С тех пор Украина судится о противоправности действий российской стороны и работает над тем, чтобы долг списать.

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