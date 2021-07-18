За минувшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился.

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 гривень, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 гривень.

Такой прогноз дал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

"С конца июня курс доллара на межбанке остается в "боковике", и совершает незначительные колебания в диапазоне 27,2–27,5 гривень. На данных уровнях курс доллара нашел свое временное равновесие", - отметил он.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно снизился на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,29 гривень. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,30/27,33 до 27,22/27,24 гривень (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,17/27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

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Напомним, национальный банк Украины на понедельник, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Денис Прядко