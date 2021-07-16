Курс гривни к евро укрепился до 32,14 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2723,01 (16 июля – 2729,05)

100 EUR – 3214,1 (16 июля – 3223,69)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,22/27,24 грн/долл., к евро - на уровне 32,10/32,12 грн/евро.

Курс на 16 июля

Национальный банк Украины на пятницу, 16 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий