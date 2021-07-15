Курс гривни к евро укрепился до 32,24 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 16 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,24 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ на 16 июля:

100 USD США – 2729,05 (15 июля – 2730,47)

100 EUR – 3223,69 (15 июля – 3224,82)

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 15 июля, остался на уровне предыдущего дня - 27,36 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта укрепилась на 3 копейки - до 32,38 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,19 грн за доллар, евро – 32,05 грн за евро.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,27/27,29 грн/долл., к евро - на уровне 32,19/32,21 грн/евро.

Курс на четверг, 15 июля

Национальный банк Украины на четверг, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий