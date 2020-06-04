Американская компания Freedom Holding покупает 20% акций "Украинской биржи"

Freedom Holding владеет участником фондового рынка Украины компанией «Фридом Финанс Украина».

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 3 июня согласовала покупку американской компанией Freedom Holding, которая является материнской компанией участника фондового рынка Украины «Фридом Финанс Украина», 20% акций компании «Украинская биржа», которая также является участником отечественного фондового рынка.

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Об этом сообщила пресс-служба «Украинской биржи».

Председатель правления «Украинской биржи» Артемий Ершов отметил, что вхождение в капитал биржи мощного иностранного инвестора является позитивным сигналом для фондового рынка нашей страны.

«Это говорит о том, что не только местные игроки, но и системные международные инвесторы видят хороший потенциал в рынке и верят в скорое восстановление украинской экономики», - цитирует пресс-служба слова Ершова.

Справка УНИАН. Freedom Holding - корпорация, зарегистрированная в США по законам штата Невада и имеющая несколько дочерних предприятий, которые предоставляют широкий спектр услуг в инвестиционной сфере: розничные брокерские операции с ценными бумагами, исследования, консультации в области инвестиций, изучение рынка, оказание корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг. Филиалы и офисы компании присутствуют в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Украине, Германии, на Кипре.

«Украинская биржа» - ведущий организованный рынок акций и срочных контрактов в Украине. Торги на бирже стартовали в марте 2009 года.

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