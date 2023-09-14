Кремль оказывает давление на самых богатых россиян, чтобы те репатриировали свои активы из стран, которые он называет "недружественными".

Российские миллиардеры, зажатые в тиски международными санкциями и столкнувшиеся с давлением со стороны президента РФ Владимира Путина, после вторжения в Украину вывели из Европы активы на десятки миллиардов долларов.

Как сообщает Bloomberg, Кремль оказывает давление на самых богатых россиян, чтобы те репатриировали свои активы из стран, которые он называет "недружественными".

Соглашение об избежании двойного налогообложения было приостановлено, в связи с чем Россия затрудняет компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях, как Европа.

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В августе 2023 года акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию.

По данным Bloomberg, этот перевод может увеличить общую стоимость активов, которые были выведены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, как минимум до 50 миллиардов долларов.

Как говорится в материале, теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест, где можно разместить свои активы, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после вторжения. Среди первых переездов были семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра в Россию. Другие, как, например, миллиардер Игорь Алтушкин, последовали за ним позже.

Как говорится в материале, не только миллиардеры переводят свои активы — другие россияне также переводят свои активы в РФ. В этом году в "оффшорные" зоны РФ переехало 115 компаний, а всего их стало 254.

Война в Украине и российские миллиардеры

После втржения России в Украину пять российскийских миллиардеров отказались от российского гражданства. Не захотели быть гражданами страны-агрессора: основатель DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов и соучредители JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков.

За год войны в Украине российские миллиардеры увеличили свое состояние. По состоянию на апрель 2023 года в России было 110 официальных миллиардеров, их общее состояние выросло до 505 миллиардов долларов с 353 миллиардов долларов в 2022 году.

В апреле 2023 года журнал Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров, теряющих свое состояние в связи с массовыми санкциями против агрессора. Общее состояние наиболее "обедневших" российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.

В августе 2023 года сообщалось о том, что российские миллиардеры поставляют Путину наемников. Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины. Если сами бизнесмены находятся под санкциями, то их компании, участвующие в вербовке, - нет. В банковской выписке платежи указывают как "безвозмездную выплату денежных средств проходящему военную службу по контракту".

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