Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины.
Как сообщают РосСМИ, "добровольцев" на службу к Минобороны, поставляют как минимум: "Русал" Олега Дерипаски, "Новатэк" Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко; "Моспромстрой" Михаила Гуцериева; ПИК Сергея Гордеева.
Но, как говорится в материале, если сами бизнесмены находятся под санкциями, то их компании, участвующие в вербовке, - нет.
Подконтрольная бизнесмену крупная фирма устраивает желающих в аффилированный ЧОП (или другую структуру уровнем ниже), а затем новоиспеченный сотрудник подписывает контракт с Минобороны.
Действие трудового договора приостанавливают так у компании есть возможность "платить премии", а наемников отправляют в добровольческие батальоны, которые фактически являются частью российской армии. Выплаты от Минобороны — 200 тысяч рублей, от "Руслана" - 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Безвозмездная выплата денежных средств проходящему военную службу по контракту".
Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", который фактически является частью армии РФ.
Война в Украине и вербовка наемников
В февврале 2023 года ЧВК "Вагнер" начала вторую волну вербовки российских заключенных.
В марте 2023 года появилась информация о том, что Россия из-за кадрового голода в армии усиливает вербовку иностранных наемников. Аналитики считали, что стоит ожидать усиления мобилизации также на временно оккупированных территориях Украины.
В мае 2023 года ЦРУ запустило в Telegram кампанию по вербовке российских шпионов.