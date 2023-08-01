В банковской выписке платежи указывают как "безвозмездную выплату денежных средств проходящему военную службу по контракту".

Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины.

Как сообщают РосСМИ, "добровольцев" на службу к Минобороны, поставляют как минимум: "Русал" Олега Дерипаски, "Новатэк" Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко; "Моспромстрой" Михаила Гуцериева; ПИК Сергея Гордеева.

Но, как говорится в материале, если сами бизнесмены находятся под санкциями, то их компании, участвующие в вербовке, - нет.

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Подконтрольная бизнесмену крупная фирма устраивает желающих в аффилированный ЧОП (или другую структуру уровнем ниже), а затем новоиспеченный сотрудник подписывает контракт с Минобороны.

Действие трудового договора приостанавливают так у компании есть возможность "платить премии", а наемников отправляют в добровольческие батальоны, которые фактически являются частью российской армии. Выплаты от Минобороны — 200 тысяч рублей, от "Руслана" - 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Безвозмездная выплата денежных средств проходящему военную службу по контракту".

Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", который фактически является частью армии РФ.

Война в Украине и вербовка наемников

В февврале 2023 года ЧВК "Вагнер" начала вторую волну вербовки российских заключенных.

В марте 2023 года появилась информация о том, что Россия из-за кадрового голода в армии усиливает вербовку иностранных наемников. Аналитики считали, что стоит ожидать усиления мобилизации также на временно оккупированных территориях Украины.

В мае 2023 года ЦРУ запустило в Telegram кампанию по вербовке российских шпионов.

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