Судьи Хозяйственного суда Запорожской области отклонили все заявления о применении мер обеспечения до подачи иска, которые были поданы подконтрольными Богуслаеву лицами.

Бывший собственник контрольного пакета акций «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев не смог сорвать или заблокировать назначенное на 31 января внеочередное собрание акционеров.

Судьи Хозяйственного суда Запорожской области отклонили все заявления о применении мер обеспечения до подачи иска, которые были поданы подконтрольными Богуслаеву лицами. Об этом сообщили адвокаты акционеров «Мотор Сич», пишут "Українські новини".

Таким образом, судьи судьи Хозяйственного суда Запорожской области защитили законное право акционеров на проведение общего собрания. И тем самым продемонстрировали недопустимость рейдерского захвата предприятия его бывшим собственником Богуслаевым и подконтрольным ему менеджментом. Напомним, что 26 января — за пять дней до назначенной даты общего собрания акционеров «Мотор Сич» — в Хозяйственный суд Запорожской области в один день поступило семь идентичных исков-клонов. Целью этого «судебного спама» было блокирование проведения собрания акционеров «Мотор Сич». Среди заявителей — действующие руководители «Мотор Сич», ее подразделений и даже родственники членов «команды Богуслаева», который при поддержке Службы безопасности Украины, прокуратуры, Антимонопольного комитета и судов уже около пяти лет не допускает к управлению компанией ее акционеров. Спам-атака на суды в преддверии проведения собрания акционеров была призвана сохранить полный контроль над заводом после продажи его бывшим собственником контрольного пакета акций группе китайских инвесторов.

Например, среди истцов — некая Коцюба Елена Викторовна, очевидно, связана с Коцюбой Виктором Юрьевичем, действующим Членом набсовета «Мотор Сич» из «команды Богуслаева». Также в перечне авторов исков находим имя Полывяный Александр Николаевич — это действующий Председатель ревизионной комиссии «Мотор Сич», заместитель начальника финансово-экономического управления, также человек из команды Богуслаева. Действующие руководители ПАО «Мотор Сич» и органов корпоративного управления компанией утратили свои полномочия согласно закону и уставу около года тому назад — в марте 2020 года. Инициаторы проведения общего собрания акционеров 31 января планируют утвердить новый состав Наблюдательного совета компании, а также сформировать легитимные органы корпоративного управления в ПАО «Мотор Сич». Впервые в истории компании в ее набсовете появятся в соответствии с общепринятой мировой практикой независимые директора. Теперь организаторам спам-атаки на суд может грозить ответственность. Общественная организация «Всеукраинское бюро люстрации и противодействию коррупции» обратилась к главе Хозяйственного суда Запорожской области Михаилу Мирошниченко с открытым письмом, в котором призвали «обратиться в Высший Совет Правосудия с сообщением о вмешательстве в совершение правосудия с целью вынесения неправосудного решения».

Тем временем, Государственное бюро расследований расследует уголовное дело в отношении действий СБУ, по инициативе которой были арестованы акции «Мотор Сич» — это стало основным способом противодействия новым акционерам компании в доступе к управлению ею. Украинское правосудие в лице Печерского суда г.Киева уже официально подтвердило необоснованность претензий Службы безопасности Украины к акционерам ПАО «Мотор Сич», и они были признаны потерпевшей стороной от действий СБУ. Это юридическое признание надуманности уголовного производства СБУ, а также факта о нанесении украинсеой властью ущерба интересам акционеров ПАО «Мотор Сич».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН