Падение акций Meta потянули за собой акции других операторов социальных сетей.

Акции Meta (Facebook) упали более чем на 20% из-за слабой прибыли.

Об этом сообщает CBNC со ссылкой на данные аналитиков.

Ценные бумаги компании обвалились на расширенных торгах в среду сразу после сообщения о неутешительных доходах и слабых прогнозов по росту количества пользователей.

По состоянию на 2 февраля акции компании упали примерно на 4% с начала 2022 года.

По данным Refinitiv, выручка компании в І квартале составит от 27 до 29 миллиардов долларов, тогда как аналитики ожидали продажи в размере 30,15 миллиарда долларов.

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Meta заявила, что на прибыли повлияло сочетание многих факторов, в том числе изменение конфиденциальности в iOS и макроэкономические проблемы. Кроме того, осуществляется переход к продуктам, которые не приносят таких же доходов, как основная новостная лента. Например, люди тратят больше времени на видео Reels, которые монетизируются хуже, чем Feed или Stories.

Это первый отчет Facebook после изменения названия материнской компании на Meta.

Падение акций Meta потянули за собой акции других операторов социальных сетей – Pinterest, Snap и Twitter. Акции Snap упали более чем на 18% после закрытия торгов, Pinterest – почти на 10%, Twitter – около 8%.

Акции Amazon упали более чем на 3%, онлайн-ретейлер должен отчитаться о финансовых результатах в четверг. Бумаги Microsoft снизились почти на 1%.

Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook после серии скандалов вокруг нечестных политики соцсети. Внутренние документы в СМИ "слила" бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хоген.

Компанию обвинили в неэффективной борьбе с пропагандой и дезинформацией в неанглоязычных странах мира и плохо настроенному алгоритму, из-за чего в ленты новостей часто попадают материалы экстремистского характера.

Сразу после переименования материнской Facebook в Meta акции компании заметно выросли в цене.

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