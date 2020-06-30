30% кэшбэка при оплате картой: UKRSIBBANK празднует 30 лет на рынке

UKRSIBBANK BNP Paribas Group исполняется 30 лет. По этому случаю уже в начале июля 100 клиентов банка получат 30% кэшбэка за покупки в июне, максимально 3000 грн одному клиенту. Чтобы стать участником розыгрыша, в течение этого месяца нужно было осуществить более 30 любых безналичных оплат картой, включая Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и активно пользоваться интернет-банкингом UKRSIB оnline.

Отметим, что UKRSIBBANK поддерживает безналичную экономику в Украине. «Запуск различных функций в UKRSIB online таких, как обмен валют, оплата коммунальных услуг, возможность оформить карту для новых клиентов позволяет привлечь новых клиентов, а также - повысить уровень удовлетворенности клиентов. Ведь мы видим спрос на качественные безналичные платежи», - говорит Андрей Кашперук, исполняющий обязанности председателя правления UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Сегодня UKRSIBBANK - часть международной Группы BNP Paribas с 200 летней экспертизой. Стремясь к устойчивому развитию, банк ввел программу Engagement, направленную на поддержку предпринимателей, молодежь, потребности общин и защиту окружающей среды - популяризацию альтернативной энергетики. «Прежде всего мы поддерживаем проекты, на которые можем влиять благодаря координации доступности наших услуг, партнерским программам, действиям ответственного работодателя, прозрачной закупочной политике, программам КСО, а главное - привлечение нашей команды к проактивной позиции», - говорит Андрей Кашперук.

Так, банк создает зеленый офис, высаживает деревья по всей Украине и помогает клиентам стать энергонезависимыми.

Для предпринимателей банк собрал Каталог грантовых программ с условиями и размерами открытых международных грантов.

Банк начал программу "Женщины в бизнесе" для развития женского предпринимательства в Украине и поддержал Конгресс ООН HeForShe в Украине, Европейскую математическую олимпиаду для девушек и другие ключевые мероприятия для женщин. Уже в этом году банк присоединился к Декларации за гендерное равенство и против домашнего насилия в поддержку Целей устойчивого развития ООН и продолжает программу "Женщины в бизнесе".

Обслуживая около 30% рынка IT, банк проводил битвы стартапов, а вместе с Radar Tech запустил Popcorp accelerator для развития Финтех решений.

Во время пандемии COVID-19 UKRSIBBANK поддержал более 70 больниц в разных городах Украины.

Кроме того, банк развивает потенциал молодежи. Недавно банк вместе с «Развитие КСО» провел конкурс «FinTeens: Поколение финансово независимых» для повышения уровня финансовой самостоятельности подростков.

У банка есть различные благотворительные программы - более 10 лет UKRSIBBANK поддерживает детей с синдромом Дауна, ДЦП, печатает книги шрифтом Брайля и тому подобное.

Напомним, более 5000 сотрудников банка обслуживают около 2 млн клиентов. В этом году UKRSIBBANK получил награду Top Employer в Украине и Европе. Это единственный банк и одна из шести международных компаний в Украине, которая имеет статус Top Employer.

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