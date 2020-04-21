Экономика на карантине: регистрация новых ФОП уменьшилась в три раза (инфографика)

Количество регистраций новых компаний также уменьшилось втрое.

Количество регистраций физических лиц-предпринимателей (ФОП) за время карантина снизилось в 3 раза, сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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«Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5 тысяч новых предпринимателей, то сейчас еженедельно регистрируется только 1,5 тысячи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новых компаний регистрируется тоже втрое меньше. Если до карантина регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний еженедельно, то за последнюю неделю зарегистрировалось только 495.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.