Шмыгаль анонсировал "рестарт экономики" в начале мая

Кбмин при снижении динамики заболеваемости коронавирусом планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер.

Кабинет министров при снижении динамики заболеваемости коронавирусом планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине, о чем в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов», - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать «рестарт экономики».

«Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца», - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин не останавливал и не планирует останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

При этом премьер добавил, что постепенный запуск экономики не означает, что не будут ужесточаться другие карантинные меры.

«Правительство пытается поддержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. Реализация этого плана целиком зависит от сознательности каждого из вас. Совместными усилиями мы должны ответить на вызовы сегодняшнего дня», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.