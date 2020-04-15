Рекорд во время пандемии: богатейший человек мира за день увеличил свое состояние на $6,4 миллиарда

Amazon первым из крупнейших компаний США оправился от обвала фондового рынка, вызванного коронавирусом. Акции компании во вторник обновили исторический максимум.

Состояние богатейшего бизнесмена мира Джеффа Безоса за сутки выросло на $6,4 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Капитал бизнесмена увеличился примерно на 5%.

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К этому привело подорожание акций основанного им интернет-магазина Amazon до рекордного уровня, поясняет Forbes USA. Во вторник ценные бумаги ретейлера подорожали на 5,3% и достигли самой высокой на данный момент для себя цены в $2283 за акцию. С начала года они подорожали на 20%, что сильно выше, чем средний показатель в рамках индекса S&P 500 (объединяет торгующиеся на бирже публичные компании США c наибольшей капитализацией), который упал более чем на 12% за тот же период.

На цены на бумаги повлиял беспрецедентный спрос на услуги Amazon во многих странах, где большинство магазинов закрыты из-за карантина, отмечает Forbes. Amazon не только реализует свои товары в интернет-магазине, но и предоставляет свою платформу и сеть доставки другим продавцам как маркетплейс. «Amazon получает выгоду от стремительно растущего спроса в то время, как покупатели, которые заточены дома, полагаются на онлайн-шоппинг как никогда сильно», — отметил Forbes.

Amazon — первая из крупнейших американских компаний, которая оправилась после распродажи на фондовых рынках, начавшейся в конце февраля, отмечает американский Forbes. Amazon один из лишь 28 компаний, кому на данный момент удалось вернуться к росту. Другой успешный пример — Netflix.

Джефф Безос сохранил за собой звание самого богатого бизнесмена мира в новом рейтинге Forbes. Состояние Безоса было оценено в $113 млрд. Это оказалось на $18 млрд меньше, чем год назад. Безосу принадлежат около 11% акций Amazon.

Состояние бывшей супруги Безоса Маккензи, которая при разводе получила от бизнесмена долю в компании, также заметно выросло — на $2,2 млрд за день, следует из рейтинга Forbes Real-Time. Среди других бизнесменов, чье состояние выросло за последний день, также сооснователь Google Ларри Пейдж (+$2,1 млрд) и бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$2,4 млрд).