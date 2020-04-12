В Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в госбюджет

Законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В то же время бюджетный комитет рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесения альтернативных законопроектив.

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В представлении комитета также уточняется, что законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.