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В Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в госбюджет

02:21, 12 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В то же время бюджетный комитет рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесения альтернативных законопроектив.

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В представлении комитета также уточняется, что законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

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