В Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в госбюджет
02:21, 12 апреля 2020Финансы
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Законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.
Иллюстрация / REUTERS
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
В то же время бюджетный комитет рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесения альтернативных законопроектив.
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В представлении комитета также уточняется, что законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.
Ранее бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.
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