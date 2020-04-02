НБУ перечислил в бюджет почти 43 миллиарда гривень прибыли за прошлый год

По согласованию с Министерством финансов принято решение перечислить сразу всю сумму прибыли.

Национальный банк Украины перечислил 42,7 миллиарда гривень - весь объем планируемой к перечислению прибыли за прошлый год в государственный бюджет Украины.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, по согласованию с Министерством финансов принято решение перечислить сразу всю сумму прибыли.

"Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии в Украине. На государственном бюджете сейчас значительная финансовая нагрузка борьбы с коронавирусом в стране, поддержки бизнеса и граждан", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины 31 марта утвердил годовую финансовую отчетность НБУ и распределение прибыли за 2019 год.

Государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком в казну не менее 40,7 миллиарда гривень из прибыли за 2019 год.

В 2019 году НБУ перечислил в госбюджет 64,9 миллиарда гривень из прибыли за 2018 год.