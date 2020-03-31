Кризис в Украине: дефицит госбюджета-2020 может вырасти в пять раз

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП.

Дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году может вырасти до 10% ВВП с 2% в 2019 году.

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Такое мнение высказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, проект, представленный Минфином под руководством отправленного в отставку министра Игоря Уманского, будет откорректирован, в частности, расходы будут сокращаться.

«Но уже понятно, что дефицит будет увеличен, и очень существенно. Скорее всего, оценка увеличения дефицита до 10% ВВП - реалистичная», - сказала Репко.

В частности, она отметила, что медицина, которая в последние годы финансировалась на уровне 3% ВВП, потребует почти вдвое больше вложений.

В то же время доходы бюджета снизятся из-за падения экономики, недополучения импортного НДС из-за снижения спроса и падения цен на нефть.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, в основе которого обновленный макроэкономический прогноз с падением экономики на 3,9%, ускорением инфляции до 8,7% и среднегодовым курсом гривни на уровне 29,5 грн/долл.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 млрд грн, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 млрд грн, или 2,26% ВВП.