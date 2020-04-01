НБУ рекомендует банкам отсрочить выплату дивидендов до октября

Аналогичные рекомендации Европейский центробанк дал европейским банкам.

Национальный банк Украины рекомендует банкам перенести выплату дивидендов хотя бы до октября.

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе онлайн-встречи с руководством регулятора, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

Она напомнила, что регулятор уже призвал банки перенести выплату дивидендов.

"Мы сейчас готовим письмо банкам и рекомендуем им отсрочить принятие такого решения хотя бы до октября месяца", - сказала Рожкова.

По ее словам, аналогичные рекомендации Европейский центробанк дал европейским банкам.

"Мы пока не можем определить точно, сколько продержатся эти карантинные мероприятия, насколько экономика замедлится и какое это окажет влияние на банки", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.

Наибольшую прибыль за год получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).