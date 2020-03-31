Польский бизнес жалуется на нехватку украинской рабочей силы

О дефиците рабочих рук из Украины заявляют на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях.

За 10 дней из Польши в Украину вернулось более 100 тыс. украинцев, и польский бизнес уже начал испытывать недостаток рабочей силы.

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Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра польской компании по международному трудоустройству Gremi personal.

«Это примерно 12% украинских трудовых мигрантов. И произошло фактически две волны выезда. Первая волна отмечалась примерно до 17 марта, вторая - накануне закрытия государственных границ Украины 27 марта. Многие украинцы в Польше были дезинформированы, решив, что украинско-польскую границу закрывают полностью. Хотя и сейчас ее можно пересечь на автомобиле или пешком» - приводятся в исследовании слова генерального директора Gremi Personal Томаша Богдевича.

По словам генерального директора, вернувшихся украинцев можно разделить на две категории.

«Первая - это украинцы, у которых заканчивалась рабочая виза или кто работал по безвизу, имея разрешения на работу. Вторая категория – это те, кто остался без работы, а недобросовестные компании по трудоустройству просто бросили их, не найдя замены», - сказал Богдевич.

По данным аналитического центра компании Gremi Personal, из-за оттока украинских заробитчан польский бизнес уже начал испытывать недостаток рабочей силы. О дефиците рабочих рук из Украины заявляют на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях. Это те отрасли, которые пока наращивают обороты производства во время пандемии. Также о рисках для отрасли заявили польские строители. Они посчитали, что каждый пятый украинский строитель вернулся домой.

Сообщается, что сразу после закрытия границ польские фермеры обратились к премьер-министру Польши с просьбой дать возможность остаться работникам из Украины, потому что их нехватка в связи с закрытием границ повлечет за собой крах многих отраслей польской экономики и может угрожать безопасности цепочке поставок продовольствия.

«Эти предприятия нуждаются в рабочей силе. Отток украинцев может замедлить темпы их работы, поэтому сейчас мы активно рекрутируем украинцев, которые остаются в Польше. Те, кто выехал из Польши, но намерены вернуться назад, могут это сделать. Но они должны пройти обязательный карантин, введенный властями Польши. И, как мы ранее сообщали, наша компания одна из первых за свой счет открыла карантинные центры в Лодзе и Гданське для приема таких рабочих», - приводятся в сообщении слова Богдевича.

Как сообщал УНИАН, польская компания по трудоустройству Gremi Personal запустила работу двух карантинных центров для украинских работников в Гданьске и Лодзе.

По состоянию на 17 марта в Украину из Польши вернулось не более 4% трудовых мигрантов.