В Польше организуют карантинные центры для украинских работников

Польский бизнес сейчас испытывает острую потребность в рабочей силе из Украины.

Польская компания по трудоустройству Gremi Personal запускает на днях работу двух карантинных центров для украинских работников в Гданьске и Лодзе. Об этом сообщается в релизе, представленном компанией.

Как говориттся в релизе, эта мера стала необходимой с введением на территории Польши режима карантина, вызванного пандемией коронавируса, и закрытием украинско-польской границы.

Читайте такжеТолько за сегодня из Польши приехало более двух тысяч украинцев - МИД (фоторепортаж)

На этот период на территорию Польши могут въехать граждане Польши, иностранцы, у которых есть карта поляка, иностранцы, имеющие ПМЖ и ВНЖ в Польше, иностранцы, имеющие разрешение на работу на территории Польши. Однако обязательное условие для всех – это последующий 14-дневный карантин.

«Карантинные центры в первую очередь нужны для наших сотрудников, которые выехали временно в Украину, попали в этот период на закрытие границ, а теперь пытаются вернуться на работу. А так же тем украинцам, у кого есть разрешение на работу в Польше, но они просто не знают, как въехать, потому что не понимают, где будут проходить этот карантин», - приводятся в релизе слова генерального директора Gremi Personal Томаша Богдевича.

Богдевич отметил, что Gremi Personal стала одной из первых компаний по трудоустройству в Польше, кто принял такое оперативное решение об открытии карантинных центров.

Генеральный директор так же подчеркнул, что польский бизнес сейчас испытывает острую необходимость в рабочей силе из Украины.

«Пищевая промышленность, производственные компании, логистические склады, продуктовые магазины, аграрные компании – все это те отрасли, которые начали уже страдать от дефицита работников», - сообщается в релизе.

Отмечается, что заявленный 18 марта правительством Польши перечень мер по борьбе с коронавирусом «Антикризисный щит» содержит в себе на период карантина меры по автоматическому продлению виз, разрешений на пребывание и работу для иностранцев, которые уже находятся на территории Польши.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования компании Gremi Personal, только около 4% украинцев, работающих в Польше, покинули страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы из-за эпидемии коронавируса.