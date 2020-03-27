Ситуация на валютном рынке: Нацбанк тратит на поддержку гривни все меньше долларов

Нацбанк в пятницу для поддержки гривни продал на межбанке 16 млн долл.

Национальный банк Украины в пятницу, 27 марта, продал на межбанковском валютном рынке всего 16 млн долл. для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, в отличие от прошлых недель, когда регулятор продавал по 100-300 млн долл. ежедневно, и нескольких дней на текущей неделе, когда НБУ вообще не продавал валюту.

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Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook.

"На этой неделе мы только три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и в общем продали достаточно небольшой объем валюты - менее 80 млн долл. США. Курс гривни на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за доллар США", - сказано в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что спрос на валюту со стороны населения упал: в последние дни граждане продают даже больше, чем покупают.

"Отток средств нерезидентов незначительный. Основной спрос на валюту формируют украинские компании, впрочем, он в целом уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров", - отметил регулятор.

Также в Нацбанке напомнили, что на текущей неделе НБУ получил наличного доллара и передал системно важным банкам на сумму 130 млн долл. в обмен на безналичный эквивалент.

"Следующая такая операция на 180 млн долл. США состоится в понедельник, и, вероятно, еще одна - в конце следующей недели. Таким образом вскоре проблема с дефицитом валютной наличности, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением, будет решена", - подытожили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания в случае необходимости посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл.

По информации НБУ, текущий объем резервов составляет около 25 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.