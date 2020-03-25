Ажиотаж спадает: НБУ второй день подряд не продавал валюту для поддержки гривни

В НБУ отметили, что межбанковский рынок балансировался без участия регулятора.

Национальному банку Украины в среду, 25 марта, второй день подряд не пришлось проводить интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как ранее регулятор продавал по 50-300 млн долл. ежедневно в течение двух недель.

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Об этом сказано на странице регулятора в соцсети Facebook.

"Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях близких к 28 грн за доллар США", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл, однако 24 марта НБУ впервые за две недели не проводил интервенций по продаже валюты для сглаживания колебаний.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.