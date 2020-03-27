Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономических свобод, но последняя в европейском регионе

Украина занимает 45-е место среди 45 стран европейского региона, и ее общий балл значительно ниже региональных и мировых средних.

Украина по итогам 2019 года поднялась на 13 позиций в рейтинге экономических свобод, заняв 134-е место из 180-ти, говорится в исследовании, проводимом исследовательской организацией The Heritage Foundation.

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Отмечается, что при этом Украина входит в категорию стран “В основном несвободные” и занимает последнее 45-е место в европейском регионе. Ее общий балл (54,9) значительно ниже региональных и мировых средних. Общий балл Украины увеличился из-за более высоких баллов за эффективность судебной системы, честность правительства и свободу торговли.

Из позитивных начинаний правительства упоминаются возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельная реформа.

Среди факторов, которые тормозят повышение Украины в рейтинге, называются устаревший трудовой кодекс, чрезмерная бюрократия, препятствующая увеличению инвестиций, большое количество неработающих кредитов в банках и неразвитый рынок капитала.

Согласно рейтингу, граничащая с Украиной Польша находится на 46 месте, Россия - на 94, Беларусь - на 88, Молдова - на 87. Возглавили рейтинг Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. Замыкают его - Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Справка УНИАН. Уровень свободы экономик стран мира рассчитывается по средним арифметическим из 10 показателей, среди которых: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, теоретически, в «абсолютно свободной экономике» в итоге может получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно - ноль.

Все страны мира в этом индексе разделены на 5 условных групп - «свободные», «в основном свободные», «умеренно свободные», «в основном несвободные», «несвободные». Полный рейтинг дает общую картину экономических свобод среди стран мира.