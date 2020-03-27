В Нацбанке оценили шансы Украины пережить кризис

В НБУ отметили, что экономика Украины имеет шанс пережить кризис наравне с другими странами. В отличие от предыдущих кризисов ситуация в Украине значительно лучше.

Экономика Украины имеет шанс пережить вызванный коронавирусом кризис наравне с другими странами, в отличие от предыдущих кризисов, когда ситуация в нашей стране была значительно хуже, чем у стран-соседей.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе онлайн-брифинга в НБУ.

По его словам, экономическая активность замедляется во всех странах, также как и в нашей стране, но в отличие от предыдущих кризисов ситуация в Украине значительно лучше.

«У Украины есть шанс, даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах. Это большая разница с 2009 годом, когда ВВП Украины снизился почти на 15%, в то время как страны соседи, например Польша, имели позитивные темпы роста, а другие страны – негативные около 2-3%», - сказал Сологуб.

Он отметил, что на текущий момент инфляция в Украине остается ниже 3%, а со скачками некоторых цен разбирается Антимонопольный комитет.

Конкретных цифр относительно ожидаемых темпов роста экономики Украины в текущем году, уровня инфляции и объема международных резервов он не назвал, отметив, что в настоящее время НБУ совместно с правительством работает над уточнением прогнозов.

При этом Сологуб подчеркнул, что указанные показатели напрямую зависят от наличия новой программы с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.