В Минфине рассказали, сколько валюты одолжили на внутреннем рынке

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет $801,6 миллиона и 75,7 миллиона евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 801,6 миллиона долларов и 75,66 миллиона евро.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в долларах и евро получены в результате продажи облигаций сроком обращения 85 и 414 дней с доходностью 3% и 2,22% годовых соответственно.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 24,82 миллиарда гривень.

"Поскольку текущая конъюнктура на рынке не позволяет Минфину придерживаться стратегии увеличения выпусков государственного долга в гривне и отдавать предпочтение инструментам с длительным сроком погашения, Минфин активно реагирует на изменения на рынке капитала и использует валютные финансовые инструменты на внутреннем рынке, спрос на которые сложился из-за ограничений украинским банкам доступа к покупке украинских суверенных еврооблигаций", - говорится в комментарии Минфина, опубликованном в соцсети Facebook.

Отмечается, что несмотря на волатильность рынков, Министерство финансов обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и финансовых инструментов, чтобы справиться с вызовами.

Как сообщал УНИАН, на прошлом ОВГЗ-аукционе 17 марта Минфин привлек в госбюджет 71,6 миллиона долларов.

Неделей ранее Минфин отменил еженедельный ОВГЗ-аукцион, запланированный на 10 марта, в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа за январь-февраль 2020 года привлекло в государственный бюджет 28,3 миллиарда гривень и 202 миллиона долларов.