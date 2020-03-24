Ликвидацию "Укринбанка" продлили еще на год
14:38, 24 марта 2020Финансы
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Ликвидация "Укринбанка" продлевается до 22 марта 2021 года включительно.
Ликвидация "Укринбанка" продлевается до 22 марта 2021 года / фото abcnews.com.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины решил продлить сроки ликвидации "Укринбанка" (Украинского инновационного банка) на год.
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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Укринбанка" продлевается до 22 марта 2021 года включительно.
Как сообщал УНИАН, "Укринбанк" (Украинский инновационный банк) работал на рынке Украины с 1989 года. Ключевым владельцем банка был Владимир Клименко. Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию "Укринбанка" с 23 марта 2016 года.
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