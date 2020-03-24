Ликвидацию "Укринбанка" продлили еще на год

Ликвидация "Укринбанка" продлевается до 22 марта 2021 года включительно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины решил продлить сроки ликвидации "Укринбанка" (Украинского инновационного банка) на год.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Укринбанка" продлевается до 22 марта 2021 года включительно.

Как сообщал УНИАН, "Укринбанк" (Украинский инновационный банк) работал на рынке Украины с 1989 года. Ключевым владельцем банка был Владимир Клименко. Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию "Укринбанка" с 23 марта 2016 года.