Верховный суд признал незаконной ликвидацию "Укринбанка"

Незаконность запуска процесса ликвидации "Укринбанка" состоит в нарушении срока в 180 дней, который предоставляется банковскому учреждению для восстановления платежеспособности.

Кассационный административный суд 9 августа 2019 года отказал в удовлетворении кассационных жалоб Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц по делу №836/14033/17 и оставил в силе решения судов первой инстанции, которые своими решениями признали незаконными и отменили решения Правления НБУ от 24 декабря 2015 года №934 "Об отнесении ПАО "Укринбанк" к категории неплатежеспособных и соответствующее решение ФГВФЛ от 24 декабря 2015 №239 "О введении в ПАО "Укринбанк" временной администрации и делегирование полномочий временной администрации".

Незаконность запуска процесса ликвидации ПАО "Укринбанк" состоит в нарушении срока, определенного Законом, в 180 дней, который предоставляется банковскому учреждению для восстановления платежеспособности. Так, принятие соответствующих решений относительно неплатежеспособности ПАО "Укринком" и введении временной администрации, согласно решению суда являются такими, которые приняты вопреки законодательству Украины.

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"Действительно, ПАО "Укринбанк" потерял 25% активов из-за аннексии АР Крым Российской Федерацией и событиями на Востоке Украины, что стало причиной для Правления НБУ отнести банк к категории неплатежеспособных.

Однако, еще в 2015 году руководству банка удалось привлечь иностранные инвестиции в размере 1 млрд грн, согласно плану финансового оздоровления банка, утвержденного НБУ на период до 1 апреля 2016 года для восстановления платежеспособности. Поэтому нарушение законных сроков в 180 дней со стороны НБУ и ФГВФЛ о признании ПАО "Укринбанк" неплатежеспособным и введение временной администрации соответствующими решениями, не оставило нам законного времени для восстановления платежеспособности", - прокомментировала Председатель Правления ПАО "Укринком" Алла Ильюченко.

Кроме того, стоит отметить, что суд отклонил аргументы представителей ФГВФЛ и НБУ относительно правового статуса ПАО "Укринком", и признал эту компанию правопреемником ПАО "Укринбанк", поскольку место регистрации, код ЕГРПОУ и другие юридические данные остались неизменны. Это означает, что ПАО "Укринком" имеет те же права что и ПАО "Укринбанк", в том числе обращаться в суд.