Остановка предприятий на карантин является самоубийством для экономики – экс-министр

По словам экс-министра, существует много вариантов, как предприятия могут работать во время кризиса.

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал самоубийством массовую остановку предприятий в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Во время кризиса экономика должна работать. Да, определенные предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и нераспространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством – это самоубийство для экономики. На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, за которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которого платят пенсии и зарплаты бюджетникам", - написал он.

По словам Милованова, существует много вариантов, как работать во время кризиса. При этом удаленная работа является лишь одним из них. Если полный переход на дистанционную работу невозможен, то не нужно закрывать предприятие, считает экс-министр.

"Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше рабочих и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, работники будут получать часть зарплаты, будут платиться определенные налоги. И самое главное - таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем, которые будут полностью остановлены. А скорость восстановления экономики будет нашим главным вызовом после кризиса", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк снизит прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,5%, прогнозируемых ранее, из-за ожидаемых негативных последствий для этого роста вследствие мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.