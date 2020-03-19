НБУ приостановил выездные проверки банков на период карантина

Также останавливаются проверки, начатые до введения карантина.

Национальный банк Украины приостановил проведение всех видов выездных проверок банков и других финансовых учреждений страны на период карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

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Как сообщается на сайте НБУ, также останавливаются проверки, начатые до принятия этого решения.

Отмечается, что проверки продолжатся после прекращения карантина с учетом времени, прошедшего до его установления.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19. За три месяца вирус распространился на 150 стран, а число больных в мире превысило 180 тысяч человек.

В Украине зафиксировано 16 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых - летальные.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, в том числе с 12 марта ввел карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

С 17 марта приостановило работу киевское метро и метро в других городах Украины, а с 18 марта - прекратились железнодорожные, авиационные и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.